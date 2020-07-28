Відомий коментатор Ігор Циганик розповів, хто був пріоритетним варіантом на посаду головного тренера київського "Динамо". Для керівництва киян перший рядок у такому рейтингу претендентів посідав Сергій Ребров.

Про це розповів журналіст в авторські програмі "Циганик LIVE" на YouTube-каналі Football Hub.

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Другий після Реброва

За його словами, спочатку керівництво киян зробило пропозицію Сергію Реброву, який зараз успішно очолює угорський "Ференцварош" та двічі поспіль привів клуб до чемпіонства.

Наставник взяв деякий час, щоб подумати, але у підсумку відмовився. Чому він зробив таке рішення відомо лише Сергію Станіславовичу.

Далі "Динамо" звернулось з аналогічною пропозицією до 74-річного румунського фахівця Луческу, який вже дуже вдало очолював одвічного конкурента киян "Шахтар".

Суркісу швидко вдалось домовитись із румуном про контракт на 2 роки. У списку керівництва були також інші тренери, але першим у такому рейтингу був Ребров, Луческу займав другу позицію.

Румунські ЗМІ поширюють інформацію, що Луческу вирішив покинути пост головного тренера киян через вороже ставлення фанатів до його персони. Але агент та клуб спростовують цю інформацію.

Додамо, що "Динамо" опублікувало листи Луческу, де він просив про відставку.