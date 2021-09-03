Иван Редкач после перепалок с Василием Ломаченко переключился на другого украинского боксера Максима Бурсака, выложив в сеть пикантный снимок и пообещав продолжение.
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Ранее Редкач заявил, будто Бурсак оскорбил его родных во время переписки в социальных сетях.
"П***р, я тебя в рот в***у и маму твою, урод", – по словам Редкача, такое послание поступило ему от Бурсака.
Редкач потребовал от Бурсака извинений и начал мстить, опубликовав в Instagram фото из бани, на котором, по словам Редкача, Бурсак отдыхает в компании мальчика по вызову.
"Макс, привет. Ты меня заблокировал в соцсетях, но это нестрашно, ты увидишь это. Я тебя перестану пиарить с того же дня, когда ты публично извинишься за свои высказывания в адрес моей семьи, моих родителей. Если этого не произойдет, я тебя сделаю популярнее Дзюбы в его лучшие времена. У меня очень много есть компромата на тебя, хорошего видео. Пусть тебя дети узнают с другой стороны", – обратился Редкач к Бурсаку.
Сообщение Ивана Редкача / Скриншот
В описании Редкач конкретизировал свою позицию:
"Максимка Бурсак, я обещаю, и ты знаешь, что я сделаю! Видео очень сильные – там, где ты был на свингер-тусовке с Минаевым, и чем это для вас закончилось. Приложу скрин из суда, чтобы ты поверил. Время пошло".
Коротко о Редкаче
- На профессиональном ринге Иван провел 30 боев. На его счету 23 победы, 6 поражений и 1 ничья.
- Последний бой Редкача против американца Реджиса Прогрейса завершился скандалом. Украинец проиграл нокаутом и покинул ринг на носилках.