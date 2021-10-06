Фьюри: Нужно решить свои дела
До недавнего времени Фьюри хотел провести бой за звание абсолютного чемпиона мира против Энтони Джошуа. Однако Усик неожиданно нанес поражение британцу и отобрал титулы WBO, WBA, IBF, IBO.
Кстати Воин, который отвечает за свои слова, – Уайлдер заявил, что хочет провести бой с Усиком
После феерической победы Усика все больше начали говорить о встрече украинца с Фьюри. Боксеры якобы могут встретиться, если Тайсон 9 октября победит Деонтея Уайлдера.
Вместе с тем, Фьюри сомневается, что сможет встретиться с Усиком в ближайшее время. Британец обратил внимание, что украинцу сначала нужно провести реванш с Джошуа.
Не думаю, что это серьезно. Сомневаюсь, что Джошуа отойдет в сторону и позволит кому-то подраться. В том числе, и мне с Усиком. У меня еще есть собственные вопросы, с которыми нужно разобраться. Нужно решить свои дела,
– заявил Фьюри.
- Энтони Джошуа заявил, что хочет провести реванш с Усиком. Вероятно, бой состоится в феврале – апреле 2022 года. Впрочем, Джошуа официально не активировал опцию о реванше.
- Боб Арум, промоутер Фьюри, советует Джошуа не спешить с реваншем. По словам промоутера, британцу следует дать шанс Усику встретиться с Фьюри.
- В команде Усика же заявили, что "психологически" готовятся к бою с Джошуа. В то же время Джон Фьюри, отец Тайсона, заверил, что его сына интересует встреча с украинцем за звание абсолютного чемпиона мира.