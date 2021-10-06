Фьюри: Нужно решить свои дела

До недавнего времени Фьюри хотел провести бой за звание абсолютного чемпиона мира против Энтони Джошуа. Однако Усик неожиданно нанес поражение британцу и отобрал титулы WBO, WBA, IBF, IBO.

Кстати Воин, который отвечает за свои слова, – Уайлдер заявил, что хочет провести бой с Усиком

После феерической победы Усика все больше начали говорить о встрече украинца с Фьюри. Боксеры якобы могут встретиться, если Тайсон 9 октября победит Деонтея Уайлдера.

Вместе с тем, Фьюри сомневается, что сможет встретиться с Усиком в ближайшее время. Британец обратил внимание, что украинцу сначала нужно провести реванш с Джошуа.

Не думаю, что это серьезно. Сомневаюсь, что Джошуа отойдет в сторону и позволит кому-то подраться. В том числе, и мне с Усиком. У меня еще есть собственные вопросы, с которыми нужно разобраться. Нужно решить свои дела,

– заявил Фьюри.