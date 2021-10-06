Ф'юрі: Потрібно вирішити свої справи

Донедавна Ф'юрі хотів провести бій за звання абсолютного чемпіона світу проти Ентоні Джошуа. Проте Усик несподівано завдав поразки британцю й відібрав титули WBO, WBA, IBF, IBO.

До речі Воїн, який відповідає за свої слова, – Уайлдер заявив, що хоче провести бій з Усиком

Після феєричної перемоги Усика все більше почали говорити про зустріч українця з Ф'юрі. Боксери начебто можуть зустрітися, якщо Тайсон 9 жовтня переможе Деонтея Уайлдера.

Разом з тим, Ф'юрі сумнівається, що зможе зустрітися з Усиком найближчим часом. Британець звернув увагу, що українцю спершу потрібно провести реванш з Джошуа.

Не думаю, що це серйозно. Сумніваюся, що Джошуа відійде у сторону і дозволить комусь побитися. В тому числі, і мені з Усиком. У мене ще є власні питання, з якими потрібно розібратися. Потрібно вирішити свої справи,

– заявив Ф'юрі.