Ф'юрі: Потрібно вирішити свої справи
Донедавна Ф'юрі хотів провести бій за звання абсолютного чемпіона світу проти Ентоні Джошуа. Проте Усик несподівано завдав поразки британцю й відібрав титули WBO, WBA, IBF, IBO.
До речі Воїн, який відповідає за свої слова, – Уайлдер заявив, що хоче провести бій з Усиком
Після феєричної перемоги Усика все більше почали говорити про зустріч українця з Ф'юрі. Боксери начебто можуть зустрітися, якщо Тайсон 9 жовтня переможе Деонтея Уайлдера.
Разом з тим, Ф'юрі сумнівається, що зможе зустрітися з Усиком найближчим часом. Британець звернув увагу, що українцю спершу потрібно провести реванш з Джошуа.
Не думаю, що це серйозно. Сумніваюся, що Джошуа відійде у сторону і дозволить комусь побитися. В тому числі, і мені з Усиком. У мене ще є власні питання, з якими потрібно розібратися. Потрібно вирішити свої справи,
– заявив Ф'юрі.
- Ентоні Джошуа заявив, що хоче провести реванш з Усиком. Ймовірно, бій відбудеться у лютому – квітні 2022 року. Втім, Джошуа офіційно не активував опцію про реванш.
- Боб Арум, промоутер Ф'юрі, радить Джошуа не поспішати з реваншем. За словами промоутера, британцю слід дати шанс Усику зустрітися з Ф'юрі.
- У команді Усика ж заявили, що "психологічно" готуються до бою з Джошуа. Натомість Джон Ф'юрі, батько Тайсона, запевнив, що його сина цікавить зустріч з українцем за звання абсолютного чемпіона світу.