Уайлдер: Хочу подраться с Усиком
36-летний Уайлдер планирует провести с Усиком бой за звание абсолютного чемпиона мира. Украинец после победы над Энтони Джошуа удерживает три основных титула – WBO, WBA, IBF.
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Я однозначно хочу подраться с Усиком. Мне нравится то, что он говорит. Слышал, как он предсказал, что я нокаутирую Фьюри. Он также сказал, что нокаутирует Джошуа в реванше. Усик хочет подраться за все титулы, потому что он старше,
– сказал Деонтей.
Американец отметил, что Усик – человек чести, поэтому сдержит слово. Деонтей заявил, что с нетерпением ждет встречи с 34-летним украинцем.
"Усик – человек чести. Он сдержит свое слово. Многие люди берут пояс и начинают развлекаться. Я считаю, что Усик – воин, который отвечает за свои слова. С нетерпением жду моего боя с Усиком", – рассказал Уайлдер.
В завершение боксер добавил, что завершит карьеру только после того, как станет абсолютным чемпионом мира.
Я могу завершить карьеру лишь тогда, когда останется один чемпион, одно лицо, одно имя,
– резюмировал Уайлдер.
- Уже в ночь с 9 на 10 октября Уайлдер в Лас-Вегасе (США) проведет бой против Тайсона Фьюри. Боксеры в третий раз встретятся в ринге.
- Первый бой между бойцами состоялся в 2018 году и завершился ничьей. В начале 2020 года Тайсон досрочно одолел Уайлдера.