Бывший чемпион мира Майки Гарсия уверен, что у Василия Ломаченко не было уверенности в собственных силах в бою против Теофимо Лопеса. Украинец не излучал тех чемпионских качеств, которые были у него раньше.

В ночь с 17 на 18 октября Василий Ломаченко потерпел поражение от Теофимо Лопеса. Майки Гарсия считает, что одной из причин поражения украинца стало то, что бой в легком весе был совсем некомфортным для боксера из Украины. Об этом сообщает Klitschko-brothers.com.

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Причина поражения украинца

Американец отметил, что бой выдался хорошим. Но еще перед началом поединка на церемонии взвешивания Гарсия увидел, что Лопес вел себя значительно увереннее Василия.

"Я видел, что он сосредоточен, но прежней уверенности не заметил. Посмотрел на послужной список Ломаченко и на имена соперников, с которыми он боксировал. Конечно, Ломаченко отличается отличной работой ног, хорошо использует углы, но он пропускал удары и получал синяки от бойцов В- и С-класса", – заявил Гарсия.

Кто такой Майки Гарсия? Американский боксер, выступавший в 5-ти весовых категориях. В апреле 2019 года Майки отказался от титула чемпиона WBC в легком весе ради больших боев в полусреднем весе. А уже в конце февраля 2020 года Гарсия одержал первую победу в пятой для себя весовой категории над Джесси Варгасом.

В свое время Ломаченко должен был выйти на ринг против Майки Гарсии, который удачно избегал боя против украинца. По словам американца, он хотел бы провести поединок против Василия, но в то же время противоречил своим словам и заявлял, что не имеет намерения спускаться в легкий вес.

Главное о поражении Ломаченко от Лопеса