Колишній чемпіон світу Майкі Гарсія впевнений, що у Василя Ломаченка не було впевненості у власних силах у бою проти Теофімо Лопеса. Українець не випромінював тих чемпіонських якостей, які були у нього раніше.

У ніч з 17 на 18 жовтня Василь Ломаченко зазнав поразки від Теофімо Лопеса. Майкі Гарсія вважає, що однією з причин поразки українця стало те, що бій у легкій вазі був зовсім некомфортним для боксера з України. Про це повідомляє Klitschko-brothers.com.

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Причина поразки українця

Американець відзначив, що бій видався хорошим. Але ще перед початок поєдинку на церемонії зважування Гарсія побачив, що Лопес поводив себе значно впевненіше за Василя.

"Я бачив, що він зосереджений, але колишньої впевненості не помітив. Подивився на послужний список Ломаченка і на імена суперників, з якими він боксував. Звичайно, Ломаченко відрізняється відмінною роботою ніг, добре використовує кути, але він пропускав удари і отримував синці від бійців В- та С-класу", – заявив Гарсія.

Хто такий Майкі Гарсія? Американський боксер, який виступав у 5-ти вагових категоріях. У квітні 2019 року Майкі відмовився від титулу чемпіона WBC у легкій вазі заради великих боїв у напівсередній вазі. А вже наприкінці лютого 2020 року Гарсія здобув першу перемогу в п'ятій для себе ваговій категорії над Джессі Варгасом.

Свого часу Ломаченко мав вийти на ринг проти Майкі Гарсії, який вдало уникав бою проти українця. За словами американця, він хотів би провести поєдинок проти Василя, але водночас суперечив своїм словам та заявляв, що немає наміру спускатись у легку вагу.

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