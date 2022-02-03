По данным журналиста Ивана Карпова, изначально ожидалось, что игроки команды получат по 1 миллиону рублей за победу на турнире, 750 тысяч рублей – за "серебро" и 500 тысяч рублей – за "бронзу".

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Однако после выхода на Украину призовые увеличили вдвое. Теперь только за победу над Украиной игрокам российской команды пообещали уже 1,5 миллиона рублей. Вместе с этим призовые за победу на евро выросли до 2 миллионов рублей.

Кстати, миллион рублей за победу – это 11 530 евро на человека. В случае успеха в игре с украинцами каждый из россиян обеспечит себе серебряную награду и 8 647 евро.

К вниманию. Полуфинал Евро – 2022 Украина-Россия состоится 4 февраля в 18:00.

Украина – Россия: перед матчем