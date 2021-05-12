Ліга чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів 2021 року зі участю Манчестер Сіті і Челсі буде обслуговувати Антоніо Матеу Лаос. Зустріч відбудеться 29 травня і почнеться о 22:00. Місце фіналу буде затверджено найближчим часом.

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Міжнародну категорію іспанець отримав ще в 2011 році. Для нього це буде перший фінал Ліги чемпіонів в якості головного рефері, але він уже працював четвертим арбітром в мадридському фіналі 2019 року зі участю Ліверпуля і Тоттенхема.

У цьому сезоні Матеу Лаос обслужив шість ігор Ліги чемпіонів, включаючи перший чвертьфінальний матч Баварії і Парі Сен-Жермен. Нещодавно 44-річний іспанець потрапив в список суддів, які будуть працювати у фінальній стадії Євро-2020.

Ліга Європи

Фінал Ліги Європи 2021 роки з участю Вільярреала і Манчестер Юнайтед буде обслуговувати Клеман Тюрпен. Зустріч відбудеться 26 травня в Гданську і розпочнеться о 22:00.

Тюрпен працює на міжнародних матчах з 2010 року. У цьому сезоні він був головним рефері на семи іграх Ліги чемпіонів і обслужив матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи між ПСВ і Олімпіакосом.

До цього француз був четвертим суддею в київському фіналі Ліги чемпіонів 2018 року зі участю Реала і Ліверпуля. Він теж увійшов в суддівський корпус Євро-2020.