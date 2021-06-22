Гвоздик в прекрасной форме
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик продолжает активно тренироваться. Ранее сообщалось, что украинец может побоксировать против американца Джо Смита-младшего.
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34-летний боксер выложил видео из тренировочного зала, где выполняет упражнение "бой с тенью". Украинец лаконично подписал ролик.
Немного встряхнулся,
– подписал видео Гвоздик.
- В 2020 году Александр Гвоздик неожиданно повесил перчатки на гвоздь и стал больше уделять внимание бизнесу. Причина его завершении карьеры крылась в отсутствии боев за пандемии коронавируса.
- Уже через полгода украинец заговорил о возвращении на профессиональный ринг. Сейчас в активе боксера 17 побед и одно поражение. Фиаско украинец получил в бою против россиянина Артура Бетербиева. Сам 34-летний боксер может вернуться на ринг только ради заработка. Титулы его не интересуют.