Гвоздик в прекрасной форме

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик продолжает активно тренироваться. Ранее сообщалось, что украинец может побоксировать против американца Джо Смита-младшего.

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34-летний боксер выложил видео из тренировочного зала, где выполняет упражнение "бой с тенью". Украинец лаконично подписал ролик.

Немного встряхнулся,

– подписал видео Гвоздик.