Тренер Гвоздика раскрыл причины завершения карьеры украинского боксера
Тедди Атлас, тренер экс-боксера Александра Гвоздика, рассказал, почему украинец принял решение завершить профессиональную карьеру. Как и говорил сам боксер, причина кроется в отсутствии поединков.
В интервью ютуб-каналу THE FIGHT with Teddy Атлас высказал предположение, что Гвоздик мог продолжать карьеру. Впрочем, коррективы внесла пандемия COVID-19.
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Гвоздик должен был вернуться
Команда Гвоздика планировала возвращение украинского боксера на шестой месяц после поражения Артуру Бетербиеву.
Украинец проиграл россиянину титульный бой в октябре 2019 года.
Однако промоутеры Гвоздика не смогли организовать бой из-за карантина. Александр должен был выйти в андеркарте поединка Ломаченко – Лопес 30 мая.
Я хотел, чтобы Гвоздик отдохнул шесть месяцев. Его промоутеры должны были организовать его возвращение. Я спросил, как много он хочет отдыха, он ответил, что шесть месяцев – необходимое ему время для восстановления,
– рассказал Атлас.
По словам тренера, украинец был готов вернуться в апреле.
"Мы все были готовы, и промоутеры говорили о бое, но он не произошел. Потом еще один. Такое бывает. Если бы состоялся один из этих поединков, то он бы еще дрался. Но этого не произошло. Это просто разочарование от того, что сорвался бой", – заявил Атлас.
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Он также добавил, что Гвоздику больше не нужно драться, если в этом нет нужды.
Зато сам боксер в интервью Boxing Scene заявил, что не исключает возможности возвращения в бокс.
"Посмотрим, что произойдет. Все зависит от того, как сложится моя карьера в бизнесе. Никогда не говори никогда. Прямо сейчас я не уверен, что хочу этим заниматься, но никогда не говори никогда. Я открыт к переговорам, Я рассмотрю предложения, но это не то, что я ищу на данный момент", – сказал Гвоздик.