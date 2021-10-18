Нашел крайнего: Джошуа сменил тренера перед реваншем с Усиком
Источник:TalkSport
Бывший чемпион мира Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) перед боем-реваншем с новым чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 КО) сменит тренера.
Главной причиной поражения Джошуа Усику называют неправильную тактику на бой. Британец не воспользовался своим преимуществом в габаритах, чем намного облегчил работу украинцу.
К слову Джошуа ни за что не побьет Усика в реванше, – промоутер Фьюри
Виновного нашли быстро – им оказался тренер Роб МакКрекен. Коучу уже прилетало на орехи после поражения от Энди Руиса в 2019-м году, но тогда ему удалось сохранить работу, хотя в команде Джошуа появились два новых специалиста.
Где сейчас тренируется Джошуа
Британец находится в США, где посетил несколько залов лучших местных тренеров. В частности, Джошуа был замечен в Хейварде, Калифорния, в зале Верджила Хантера.
Также британец побывал в Сан-Диего, где известный наставник Эдди Рейносо работает с лучшим боксером мира вне зависимости от весовых категорий Саулем Альваресом. Также подопечным Рейносо является первый обидчик Джошуа в профессионалах Энди Руис.
Усик – Джошуа: что известно о реванше
- В первом поединке победу по единогласному решению судей праздновал Усик. У Александра был лучший вид, чем у его соперника, боксировавшего при поддержке родных трибун. Джошуа не был похож сам на себя.
- Британец еще до оглашения результатов понял, что проиграл. Поэтому уже тогда заговорил о реванше. Интересно, если бы поражение потерпел украинец, то никакого второго боя бы не было. Таково было условие контракта.
- Александр едва не отправил соперника в нокаут. Для этого не хватило лишь несколько секунд. Джошуа спас финальный гонг.
- По словам промоутера Александра Красюка, гонорар за реванш будет поделен поровну. А сам второй бой может состояться в феврале – марте 2022 года.
- Украинская команда хочет провести шоу в Киеве.