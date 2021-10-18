Головною причиною поразки Джошуа Усику називають неправильну тактику на бій. Британець не скористався своєю перевагою в габаритах, чим набагато полегшив роботу українцю.
До слова Джошуа нізащо не поб'є Усика у реванші, – промоутер Ф'юрі
Винного знайшли швидко – ним виявився тренер Роб МакКрекен. Коучу вже прилітало на горіхи після поразки від Енді Руїса в 2019-му році, але тоді йому вдалося зберегти роботу, хоча в команді Джошуа з'явилися два нових фахівця.
Де зараз тренується Джошуа
Британець перебуває в США, де відвідав кілька залів найкращих місцевих тренерів. Зокрема, Джошуа був помічений в Хейварді, Каліфорнія, в залі Верджіла Хантера.
Також британець побував в Сан-Дієго, де відомий наставник Едді Рейносо працює з найкращим боксером світу незалежно від вагових категорій Саулем Альваресом. Також підопічним Рейносо є перший кривдник Джошуа в професіоналах Енді Руїс.
Усик – Джошуа: що відомо про реванш
- У першому поєдинку перемогу за одноголосним рішенням суддів святкував Усик. Олександра мав кращий вигляд, ніж його суперник, який боксував за підтримки рідних трибун. Джошуа не був схожий сам на себе.
- Британець ще до оголошення результатів зрозумів, що програв. Тому вже тоді заговорив про реванш. Цікаво, якби поразки зазнав українець, то ніякого другого бою б не було. Такою була умова контракту.
- Олександр ледь не відправив суперника у нокаут. Для цього не вистачило лише декілька секунд. Джошуа врятував фінальний гонг.
- За словами промоутера Олександра Красюка, гонорар за реванш буде поділений порівну. А сам другий бій може відбутись у лютому – березні 2022 року.
- Українська команда хоче провести шоу у Київ.