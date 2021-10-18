Главной причиной поражения Джошуа Усику называют неправильную тактику на бой. Британец не воспользовался своим преимуществом в габаритах, чем намного облегчил работу украинцу.

К слову Джошуа ни за что не побьет Усика в реванше, – промоутер Фьюри

Виновного нашли быстро – им оказался тренер Роб МакКрекен. Коучу уже прилетало на орехи после поражения от Энди Руиса в 2019-м году, но тогда ему удалось сохранить работу, хотя в команде Джошуа появились два новых специалиста.

Где сейчас тренируется Джошуа

Британец находится в США, где посетил несколько залов лучших местных тренеров. В частности, Джошуа был замечен в Хейварде, Калифорния, в зале Верджила Хантера.

Также британец побывал в Сан-Диего, где известный наставник Эдди Рейносо работает с лучшим боксером мира вне зависимости от весовых категорий Саулем Альваресом. Также подопечным Рейносо является первый обидчик Джошуа в профессионалах Энди Руис.

Усик – Джошуа: что известно о реванше