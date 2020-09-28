Наставник "Динамо" Мирча Луческу пообщался с журналистами перед ответным матчем плей-офф квалификации Лиги чемпионов против "Гента". Первая встреча завершилась в пользу "Динамо" со счетом 2:1.

Мирча Луческу считает, что футболистам нужно забыть о результате первой игры. Об этом сообщает сайт "Динамо".

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"Самое важное – забыть счет первого матча. Конечно, нужно помнить об игре, атмосфере, настроенности, какой соперник противостоит нам. А вот о результате нужно забыть", – сказал Луческу.

Кадровые проблемы

75-летний тренер "Динамо" рассказал о кадровых проблемах. Кроме травмированных Никиты Бурды и Александра Тимчика, матч пропустит Денис Попов.

Зато смогут сыграть Жерсон Родригес и Георгий Цитаишвили.

О Попове не может идти речи, поскольку он лишь вчера первый раз занимался в общей группе. Родригес получил травму месяц назад, выступая за сборную, – иногда она его беспокоит, но вчера он тренировался в общей группе, и, надеюсь, все будет хорошо. Что касается Цитаишвили, то он – часть коллектива, выходил на поле в последней игре, и он такой же игрок, как и все остальные,

– заявил Луческу.

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Луческу сообщил, что обсудил с футболистами моменты, которые ему не понравились в первой игре с бельгийцами.

Наставник "Динамо" считает, что его команду ждет тяжелая игра, ведь "Гент" хочет прервать серию неудач.

"Что я еще хочу сказать о завтрашней игре. Нас ждет очень сложная игра против хорошего соперника. Они играют под большим давлением, поскольку были неудовлетворительные результаты в последних матчах. Но сама игра, в том числе в последнем поединке, была на высоком уровне. Поэтому я жду ответной реакции от своих игроков, потому что по-другому будет очень сложно", – резюмировал румын.

Поединок "Динамо" – "Гент" состоится 29-го сентября в Киеве на НСК "Олимпийский". Победитель противостояния попадет в групповой этап Лиги чемпионов.



"Динамо" – "Гент" сравнительная инфографика / 24 канал