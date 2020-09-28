Киевское "Динамо" 29-го сентября проведет ответственный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов. "Бело-синие" в ответном матче встретятся с бельгийским "Гентом". Анонс решающего матча "Динамо" в Лиге чемпионов читайте в материале Спорт 24.

Динамо – Гент: анонс

Что: плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Где: Киев, НСК " Олимпийский"

Когда: 22:00

Где смотреть: Телеканал " Футбол 1"

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Прошлые встречи

До 23-го сентября пути клубов на еврокубковой арене пересекались лишь однажды, пишет 24 канал.

"Динамо" уверенно победило "Гент" в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов-2010/11. На стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского киевляне выиграли 3:0, а затем развили успех в Бельгии – 3:1.

В первой игре победу "Динамо" обеспечили голы Ярмоленко, Шевченко и Зозуля. В ответной игре "Динамо" выиграло благодаря мячам Гармаша, Милевского и Гусева. За "Гент" отличился Кулибали.

Из тех противостояний в составе "Динамо" остался только голкипер Денис Бойко.



"Динамо" – "Гент" сравнительная инфографика / 24 канал

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Кадровая ситуация

У "Динамо" и дальше серьезные проблемы с линией обороны. Травмирован Никита Бурда, Денис Попов пропускал матчи из-за ангины. Не сыграет из-за повреждения Александр Тимчик.

Впрочем, от травмы восстановился Артем Шабанов, однако он не сыграл в предыдущих матчах.

У "Гента" матч пропустят два ключевых футболиста: Роман Яремчук получил травму в предыдущей игре с "Динамо", а Роман Безус будет отбывать дисквалификацию.

Под вопросом участие основного хавбека Свена Кумса. Из-за травмы ахиллова сухожилия не сыграет Чакветадзе.

Предыдущие матчи

Обе команды провели матчи в рамках национальных первенств. "Динамо" в Киеве встретилось с "Минаем".

Наставник киевлян Мирча Луческу провел ротацию, дав отдохнуть ведущим футболистом. В итоге "Динамо" одержало убедительную победу со счетом 4:0.

При этом у "Гента" был тяжелый матч против "Левена", в котором соперник "Динамо" потерпел поражение со счетом 3:2. Для "Гента" это уже 5 поражение в чемпионате Бельгии, и команда занимает 15-е место.