Киевское "Динамо" во вторник, 29 сентября, проведет решающий матч в квалификации Лиги чемпионов сезона-2020/2021. В УЕФА назначили бригаду арбитров на матч "Динамо" – "Гент".

Комитет арбитров УЕФА опубликовал судейские назначения на матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона 2020/21. Об этом сообщает сайт "Динамо".

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Поединок "Динамо" – "Гент", который состоится 29 сентября на НСК "Олимпийский", будет обслуживать судейская бригада из Польши во главе с Шимоном Марциняком.

39-летнему рефери будут помогать его земляки – ассистенты Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. Четвертый арбитр – Павел Рачковский (Польша).

Арбитр VAR – Павел Гиль (Польша), ассистент арбитра VAR – Томаш Квятковски (Польша).

Марциняк и украинские команды

Польский арбитр 5 раз пересекался с украинскими командами. Лишь однажды украинцы побеждали, трижды играли вничью и однажды проиграли.

В 2012 году Марциняк работал на товарищеском матче Израиль – Украина (2:3). Он обслуживал поединок "Динамо" – "Фиорентина" в 1/4 финала Лиги Европы сезона-2014/15 (1:1).

Дважды поляк работал на поединках "Шахтера": полуфинал Лиги Европы сезона-2015/16 "Шахтер" – "Севилья" (2:2) и плей-офф Лиги чемпионов сезона-2015/2016 "Шахтер" – "Рапид" (2:2).

Кроме того, Марциняк обслуживал игру "Днепр" – "Фиорентина" в групповом этапе Лиги Европы сезона-2013/14 (1:2).

Поединок "Динамо" – "Гент" начнется в 22:00. В первой игре киевляне победили со счетом 2:1. Победитель противостояния выйдет в групповой этап Лиги чемпионов.



Инфографика матча Лиги чемпионов "Гент" – "Динамо" / 24 канал