Наставник "Динамо" Мірча Луческу поспілкувався з журналістами перед повторним матчем плей-офф квлафікації Ліги чемпіонів проти "Гента". Перша зустріч завершилася на користь "Динамо" з рахунком 2:1.

Мірча Луческу вважає, що футболістам потрібно забути про результат першої гри. Про це повідомляє сайт "Динамо".

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"Найважливіше – забути рахунок першого матчу. Звичайно, потрібно пам'ятати про гру, атмосферу, налаштованість, який суперник протистоїть нам. А ось про результат потрібно забути", – сказав Луческу.

Кадрові проблеми

75-річний тренер "Динамо" розповів про кадрові проблеми. Окрім травмованих Микити Бурди й Олександра Тимчика, матч пропустить Денис Попов.

Натомість зможуть зіграти Жерсон Родрігес та Георгій Цітаішвілі.

Про Попова не може йти мова, оскільки він лише вчора перший раз займався в загальній групі. Родрігес отримав травму місяць тому, виступаючи за збірну, – іноді вона його турбує, але вчора він тренувався в загальній групі, і, сподіваюся, все буде добре. Що стосується Цитаїшвілі, то він – частина колективу, виходив на поле в останній грі, і він такий же гравець, як і всі інші,

– заявив Луческу.

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Луческу повідомив, що обговорив з футболістами моменти, які йому не сподобалися у першій грі з бельгійцями.

Наставник "Динамо" вважає, що його команду чекає важка гра, адже "Гент" хоче перервати серію невдач.

"Що я ще хочу сказати про завтрашню гру. На нас чекає дуже складна гра проти хорошого суперника. Вони грають під великим тиском, оскільки були незадовільні результати в останніх матчах. Але сама гра, в тому числі в останньому поєдинку, була на високому рівні. Тому я чекаю відповідної реакції від своїх гравців, тому що по-іншому буде дуже складно", – резюмував румун.

Поєдинок "Динамо" – "Гент" відбудеться 29-го вересня у Києві на НСК "Олімпійський". Переможець протистояння потрапить у груповий етап Ліги чемпіонів.



"Динамо" – "Гент" порівняльна інфографіка / 24 канал