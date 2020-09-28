На нас чекає дуже складна гра, – Луческу про матч з "Гентом" у Лізі чемпіонів
Наставник "Динамо" Мірча Луческу поспілкувався з журналістами перед повторним матчем плей-офф квлафікації Ліги чемпіонів проти "Гента". Перша зустріч завершилася на користь "Динамо" з рахунком 2:1.
Мірча Луческу вважає, що футболістам потрібно забути про результат першої гри. Про це повідомляє сайт "Динамо".
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"Найважливіше – забути рахунок першого матчу. Звичайно, потрібно пам'ятати про гру, атмосферу, налаштованість, який суперник протистоїть нам. А ось про результат потрібно забути", – сказав Луческу.
Кадрові проблеми
75-річний тренер "Динамо" розповів про кадрові проблеми. Окрім травмованих Микити Бурди й Олександра Тимчика, матч пропустить Денис Попов.
Натомість зможуть зіграти Жерсон Родрігес та Георгій Цітаішвілі.
Про Попова не може йти мова, оскільки він лише вчора перший раз займався в загальній групі. Родрігес отримав травму місяць тому, виступаючи за збірну, – іноді вона його турбує, але вчора він тренувався в загальній групі, і, сподіваюся, все буде добре. Що стосується Цитаїшвілі, то він – частина колективу, виходив на поле в останній грі, і він такий же гравець, як і всі інші,
– заявив Луческу.
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Луческу повідомив, що обговорив з футболістами моменти, які йому не сподобалися у першій грі з бельгійцями.
Наставник "Динамо" вважає, що його команду чекає важка гра, адже "Гент" хоче перервати серію невдач.
"Що я ще хочу сказати про завтрашню гру. На нас чекає дуже складна гра проти хорошого суперника. Вони грають під великим тиском, оскільки були незадовільні результати в останніх матчах. Але сама гра, в тому числі в останньому поєдинку, була на високому рівні. Тому я чекаю відповідної реакції від своїх гравців, тому що по-іншому буде дуже складно", – резюмував румун.