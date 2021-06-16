Наполи устроило "охоту" на защитников сборной Украины

Игроки сборной Украины Илья Забарный и Денис Попов попали в сферу интересов Наполи. Сейчас скауты итальянского клуба изучают игровые возможности обоих центрбеков.
Забарный – в шорт-листе Наполи
Неаполитанцы пристально следят за выступлениями украинских защитников на Евро-2020. Большой футбольный форум часто открывает новых звезд, демонстрируя реальный уровень игроков.
Читайте также Защитник сборной Украины Миколенко – трансферная цель Наполи
На матч первого тура группы C против Нидерландов Илья Забарный вышел в стартовом составе. Вместе с Николаем Матвиенко они образовали пару центрбеков сборной Украины.
В Наполи отметили, что 18-летний защитник показал убедительный футбол и еще раз доказал, что может выступать на самом высоком уровне. Несмотря на серьезную заинтересованность итальянцы понимают, что конкуренция за игрока может быть очень непростой.
- Лондонский Челси уже предлагал за Илью Забарного 12 миллионов евро, но в "Динамо" пока что поставили переговоры на паузу.
- СМИ опровергали информацию о заинтересованности со стороны "пенсионеров".
- По данным Transfermarkt, стоимость 18-летнего защитника оценена в 6 миллионов евро. Его контракт со столичным клубом рассчитан до конца августа 2025 года.
- В сезоне 2020/2021 футболист сыграл в "бело-синей" футболке 36 матчей во всех турнирах, в которых однажды отличился в воротах соперника и отдал такое же количество ассистов.
Поповым заинтересовались в Серии А
В объектив итальянского гранда также попал другой защитник Динамо Денис Попов. 22-летний защитник защищает "сине-желтые" цвета на Евро-2020. В сезоне 2020/2021 Попов сыграл за динамовцев 25 поединков, в которых забил 3 гола. Соглашение с киевским клубом истекает в конце сентября 2025 года.
Интересно, что Наполи интересуется не только Забарным и Поповым. Ранее сообщалось, что трансферная цель итальянцев – Виталий Миколенко. Также в шорт-лист команды из Серии А попадал футболист Шахтера Николай Матвиенко.