Наполи ищет защитника среди украинцев

Итальянский гранд серьезно заинтересовался защитником сборной Украины. Все из-за того, что игрок обороны из Албании Эльсейд Хюсай сменит Наполи на Лацио.

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После продажи футболиста трансфер украинца будет у Наполи в приоритете. "Неаполитанцы" готовы выложить за Миколенко 13-14 миллионов евро. Специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.

Сейчас Виталий выступает под "сине-желтым" флагом на чемпионате Европы-2020. Однако первую игру против Нидерландов нельзя занести защитнику в актив.

Претендент на украинца завершил сезон в Серии А на 5 месте. Миколенко же в составе Динамо стал чемпионом Украины, получил Кубок и Суперкубок страны.

В сезоне-2020/2021 Миколенко сыграл за динамовцев 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 4 асиста.

Ранее Наполи проявлял интерес к другому украинскому защитнику Николаю Матвиенко, выступающему за донецкий Шахтер. Итальянцы оценили способность игрока "горняков" сыграть в центре обороны и на левом фланге.