По информации СМИ, Челси готов отдать 12 миллионов евро за 18-летнего лидера обороны Динамо.

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Клубы не вели переговоров

Сообщается, что Динамо пока не вело переговоров с Челси о переходе Забарного. Руководство киевского клуба еще не получало от "синих" запрос о трансфере защитника.

В то же время, авторитетный журналист Николо Скира подтвердил интерес Челси к защитнику Динамо.