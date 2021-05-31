По информации СМИ, Челси готов отдать 12 миллионов евро за 18-летнего лидера обороны Динамо.
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Клубы не вели переговоров
Сообщается, что Динамо пока не вело переговоров с Челси о переходе Забарного. Руководство киевского клуба еще не получало от "синих" запрос о трансфере защитника.
В то же время, авторитетный журналист Николо Скира подтвердил интерес Челси к защитнику Динамо.
- В сезоне-2020/2021 Забарный сыграл за Динамо 36 матчей во всех турнирах. В 2020 году Илья дебютировал в футболке сборной Украины.