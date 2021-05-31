Заинтересованность из Лондона

Лондонский клуб после победы в Лиге чемпионов готовится усилить свой состав на следующий сезон. Бросился в глаза скаутов команды 18-летний защитник Динамо Илья Забарный.

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Челси готов отдать за лидера обороны 12 миллионов евро. Трансфером лично занимается главный тренер сборной Украины и бывший форвард команды из Лондона Андрей Шевченко.

Специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро. Его контракт с украинским грандом рассчитан до конца августа 2025 года.