Забарний – у шорт-листі Наполі
Неаполітанці пильно стежать за виступами українських захисників на Євро-2020. Великий футбольний форум часто відкриває нових зірок, демонструючи реальний рівень гравців.
Читайте також Захисник збірної України Миколенко – трансферна ціль Наполі
На матч першого туру групи C проти Нідерландів Ілля Забарний вийшов у стартовому складі. Разом з Миколою Матвієнком вони утворили пару центрбеків збірної України.
У Наполі зазначили, що 18-річний захисник показав переконливий футбол і вкотре довів, що може виступати на найвищому рівні. Попри серйозну зацікавленість італійці розуміють, що конкуренція за гравця може бути дуже непростою.
- Лондонський Челсі вже пропонував за Іллю Забарного 12 мільйонів євро, але у "Динамо" поки поставили перемовини на паузу.
- ЗМІ спростовували інформацію про зацікавленість зі сторони "пенсіонерів".
- За даними Transfermarkt, вартість 18-річного захисника оцінена у 6 мільйонів євро. Його контракт із столичним клубом розрахований до кінця серпня 2025 року.
- У сезоні-2020/2021 футболіст зіграв у "біло-синій" футболці 36 матчів в усіх турнірах, у яких одного разу відзначався у воротах суперника та віддав таку ж кількість асистів.
Поповим зацікавились у Серії А
В об'єктив італійського гранда також потрапив інший захисник Динамо Денис Попов. 22-річний оборонець захищає "синьо-жовті" кольори на Євро-2020. У сезоні-2020/2021 Попов відіграв за динамівців 25 поєдинків, у яких забив 3 голи. Угода з київським клубом спливає у кінці вересня 2025 року.
Цікаво, що Наполі цікавиться не лише Забарним та Поповим. Раніше повідомлялось, що трансферна ціль італійців – Віталій Миколенко. Також у шорт-лист команди із Серії А потрапляв футболіст Шахтаря Микола Матвієнко.