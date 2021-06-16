Забарний – у шорт-листі Наполі

Неаполітанці пильно стежать за виступами українських захисників на Євро-2020. Великий футбольний форум часто відкриває нових зірок, демонструючи реальний рівень гравців.

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На матч першого туру групи C проти Нідерландів Ілля Забарний вийшов у стартовому складі. Разом з Миколою Матвієнком вони утворили пару центрбеків збірної України.

У Наполі зазначили, що 18-річний захисник показав переконливий футбол і вкотре довів, що може виступати на найвищому рівні. Попри серйозну зацікавленість італійці розуміють, що конкуренція за гравця може бути дуже непростою.

Лондонський Челсі вже пропонував за Іллю Забарного 12 мільйонів євро, але у "Динамо" поки поставили перемовини на паузу.

ЗМІ спростовували інформацію про зацікавленість зі сторони "пенсіонерів".

За даними Transfermarkt, вартість 18-річного захисника оцінена у 6 мільйонів євро. Його контракт із столичним клубом розрахований до кінця серпня 2025 року.

У сезоні-2020/2021 футболіст зіграв у "біло-синій" футболці 36 матчів в усіх турнірах, у яких одного разу відзначався у воротах суперника та віддав таку ж кількість асистів.

Поповим зацікавились у Серії А

В об'єктив італійського гранда також потрапив інший захисник Динамо Денис Попов. 22-річний оборонець захищає "синьо-жовті" кольори на Євро-2020. У сезоні-2020/2021 Попов відіграв за динамівців 25 поєдинків, у яких забив 3 голи. Угода з київським клубом спливає у кінці вересня 2025 року.

Цікаво, що Наполі цікавиться не лише Забарним та Поповим. Раніше повідомлялось, що трансферна ціль італійців – Віталій Миколенко. Також у шорт-лист команди із Серії А потрапляв футболіст Шахтаря Микола Матвієнко.