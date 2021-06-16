Забарный – в шорт-листе Наполи

Неаполитанцы пристально следят за выступлениями украинских защитников на Евро-2020. Большой футбольный форум часто открывает новых звезд, демонстрируя реальный уровень игроков.

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На матч первого тура группы C против Нидерландов Илья Забарный вышел в стартовом составе. Вместе с Николаем Матвиенко они образовали пару центрбеков сборной Украины.

В Наполи отметили, что 18-летний защитник показал убедительный футбол и еще раз доказал, что может выступать на самом высоком уровне. Несмотря на серьезную заинтересованность итальянцы понимают, что конкуренция за игрока может быть очень непростой.

Лондонский Челси уже предлагал за Илью Забарного 12 миллионов евро, но в "Динамо" пока что поставили переговоры на паузу.

СМИ опровергали информацию о заинтересованности со стороны "пенсионеров".

По данным Transfermarkt, стоимость 18-летнего защитника оценена в 6 миллионов евро. Его контракт со столичным клубом рассчитан до конца августа 2025 года.

В сезоне 2020/2021 футболист сыграл в "бело-синей" футболке 36 матчей во всех турнирах, в которых однажды отличился в воротах соперника и отдал такое же количество ассистов.

Поповым заинтересовались в Серии А

В объектив итальянского гранда также попал другой защитник Динамо Денис Попов. 22-летний защитник защищает "сине-желтые" цвета на Евро-2020. В сезоне 2020/2021 Попов сыграл за динамовцев 25 поединков, в которых забил 3 гола. Соглашение с киевским клубом истекает в конце сентября 2025 года.

Интересно, что Наполи интересуется не только Забарным и Поповым. Ранее сообщалось, что трансферная цель итальянцев – Виталий Миколенко. Также в шорт-лист команды из Серии А попадал футболист Шахтера Николай Матвиенко.