В воскресенье, 29 ноября, "Наполи" сыграет против "Ромы" в чемпионате Италии. Букмекеры дали свой прогноз на этот матч.

"Рома" к этому матчу подходит с довольно хорошей статистикой – в общей сложности 11 матчей без поражений – восемь побед и три ничьи. Команда выиграла пять последних матчей, три из которых пришлось на Серию А. Поэтому "Рома" идет среди лидеров чемпионата, отставая от "Милана", который на первом месте, на три очка. К слову, матч между этими командами закончился невероятной ничьей 3:3.

У "Наполи" несколько иная ситуация – команда играет в бескомпромиссный футбол – никакой ничьи в этом сезоне. В чемпионате Италии пять побед и три поражения. Два из этих поражений – за последние три игры. И проиграли неаполитанцы своим главным конкурентам – "Милан" и "Сассуоло".

Посреди недели "Наполи" провел матч Лиги Европы против "Риеки". На эту игру команда вышла в футболках в память о Диего Марадоне, который умер 25 ноября. Именно этот легендарный футболист привел "Наполи" к первому чемпионству в Италии. Игра прошла без зрителей, но фанаты команды окружили стадион, чтобы тоже почтить память Марадоны.

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Явного фаворита в этом матче нет. В букмекерской конторе Marathonbet победу "Наполи" оценили коэффициентом 2,21. На то, что "Рома" победит продолжит свою серию – 3,40. Ничья в матче получила коэффициент 3,92.

Стоит добавить, что такие высокие коэффициенты связаны с тем, что на эту игру в Marathonbet выставили нулевую маржу. Подробнее об этом можно почитать по ссылке.

Обе команды как много забивают, так и пропускают. У "Наполи" разница забитых пропущенных 16:10, а у "Ромы" – 19:11. Поэтому и в этом матче эксперты ожидают забитые голы. Ставка на ТВ 2,5 – только 1,58. Зато ТМ 2,5 – 2,32.

Матч "Наполи" – "Рома" состоится в воскресенье, 29 ноября. Начало матча в 21:45.