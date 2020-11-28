В неділю, 29 листопада, "Наполі" зіграє проти "Роми" в чемпіонаті Італії. Букмекери дали свій прогноз на цей матч.

"Рома" до цього матчу підходить з доволі хорошою статистикою – загалом 11 матчів без поразок – вісім перемог та три нічиї. Команда виграла п'ять останніх матчів, три з яких припало на Серію А. Тож "Рома" йде серед лідерів чемпіонату, відстаючи від "Мілану", який на першому місці, на три очки. До слова, матч між цими командами закінчився у неймовірну нічию 3:3.

У "Наполі" дещо інша ситуація – команда грає у безкомпромісний футбол – жодної нічиї в цьому сезоні. У чемпіонаті Італії п'ять перемог та три поразки. Дві з цих поразок – за останні три ігри. І програли неаполітанці своїм головним конкурентам – "Мілану" та "Сассуоло".

Серед тижня "Наполі" провів матч Ліги Європи проти "Рієки". На цю гру команда вийшла у футболках в пам'ять про Дієго Марадону, який помер 25 листопада. Саме цей легендарний футболіст привів "Наполі" до першого чемпіонства в Італії. Гра відбулася без глядачів, але фанати команди оточили стадіон, щоб теж вшанувати пам'ять Марадони.

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Явного фаворита в цьому матчі немає. У букмекерській конторі Marathonbet перемогу "Наполі" оцінили коефіцієнтом 2,21. На те, що "Рома" переможе та продовжить свою серію – 3,40. Нічия у матчі отримала коефіцієнт 3,92.

Варто додати, що такі високі коефіцієнти пов'язані з тим, що на цю гру в Marathonbet виставили нульову маржу. Детальніше про це можна почитати за посиланням.

Обидві команди як багато забивають, так і пропускають. У "Наполі" різниця забитих пропущених 16:10, а в "Роми" – 19:11. Тож і в цьому матчі експерти очікують на забиті голи. Ставка на ТБ 2,5 – лише 1,58. Натомість ТМ 2,5 – 2,32.

Матч "Наполі" – "Рома" відбудеться в неділю, 29 листопада. Початок матчу о 21:45.