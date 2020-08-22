Футболист сборной Украины Николай Матвиенко уже вскоре может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Игрок "Шахтера" якобы заинтересовал "Наполи".

Как сообщает сайт журналиста Альфредо Педулла, "Наполи" начал с "Шахтером" переговоры о трансфере 24-летнего игрока.

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Сообщается, что в лице Матвиенко "Наполи" привлекает то, что украинец может сыграть на двух позициях.

В частности, Николай может играть на позиции центрального защитника и на левом фланге обороны.

Что интересно, интерес к Матвиенко якобы проявляет английский "Лидс", который впервые за долгое время вернулся в АПЛ.

Зимой Матвиенко хотел приобрести лондонский "Арсенал". Но трансфер не состоялся, ведь "Шахтер" якобы требовал завышенную сумму.

Матвиенко заменит Кулибали?

В летнее межсезонье "Наполи" рискует потерять своего основного защитника – сенегальца Калиду Кулибали.

Интерес к Кулибали приписывают английскому "Манчестер Сити".

По информации СМИ, "горожане" близки к подписанию контракта с защитником "Наполи".

В прошлом сезоне Серии А "Наполи" занял только седьмое место. Зато неаполитанцы выиграли Кубок Италии. Команда сыграет в Лиге Европы.