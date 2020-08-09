Футболист "Шахтера" Николай Матвиенко снова заинтересовал лондонский "Арсенал". Аналитики лондонского клуба просматривали Николая во время матча 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга".

О том, что аналитики "Арсенала" просматривали Матвиенко в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с "Вольфсбургом", сообщает Arsenal News.

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Матвиенко в шорт-листе "канониров"

Сообщается, что 24-летний украинец один из нескольких игроков в шорт-листе центральных защитников "канониров".

По информации источника, наиболее вероятным подписанием остается защитник "Лилля" Габриэл Магальяес.

Отметим, что в январе сообщалось, что "Арсенал" практически согласовал трансфер Матвиенко. Однако "Шахтер" якобы требовал 30 миллионов евро, что помешало переходу.

Тогда футбольный агент Олег Смалийчук в сорвании трансфера обвинил генерального директора "Шахтера" Сергея Палкина.

В итоге "Арсенал" арендовал защитника "Фламенго" Мари с опцией выкупа.

Профайл Матвиенко

Основная позиция игрока сборной Украины – центральный защитник. Впрочем, в матче с "Вольфсбургом" Николай играл левого защитника.

Специализированный портал Тransfermarkt оценивает футболиста в 4 миллиона евро. Его контракт с "Шахтером" действует до лета 2021 года.