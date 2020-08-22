Футболіст збірної України Микола Матвієнко уже невдовзі може продовжити кар'єру в італійській Серії А. Гравець "Шахтаря" начебто зацікавив "Наполі".

Як повідомляє сайт журналіста Альфредо Педулла, "Наполі" розпочав з "Шахтарем" переговори про трансфер 24-річного гравця.

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Повідомляється, що в обличчі Матвієнка "Наполі" приваблює те, що українець може зіграти на двох позиціях.

Зокрема, Микола може грати на позиції центрального захисника та на лівому фланзі оборони.

Що цікаво, інтерес до Матвієнка начебто проявляє англійський "Лідс", який вперше за довгий час повернувся в АПЛ.

Взимку Матвієнка хотів придбати лондонський "Арсенал". Але трансфер не відбувся, адже "Шахтар" буцімто вимагав завищену суму.

Матвієнко замінить Кулібалі?

У літнє міжсезоння "Наполі" ризикує втратити свого основного оборонця – сенегальця Каліду Кулібалі.

Інтерес до Кулібалі приписують англійському "Манчестер Сіті".

За інформацією ЗМІ, "містяни" близькі до підписання контракту з оборонцем "Наполі".

У минулому сезоні Серії А "Наполі" посів тільки 7-у сходинку. Натомість неаполітанці виграли Кубок Італії. Команда зіграє у Лізі Європи.