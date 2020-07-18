Один из самых легендарных клубов туманного Альбиона "Лидс Юнайтед" официально возвращается в английскую Премьер-лигу. "Лидс" в сезоне 2020/2021 сыграет в АПЛ впервые за 16 лет.

Как "Лидс" вышел в АПЛ

Читайте также: Легенда сборной Германии Шюррле закончил карьеру футболиста в 29 лет

17-го июля "Вест Бромвич" в рамках 45 тура Чемпионшипа не смог обыграть "Хаддерсфилд", который еще недавно выступал в АПЛ (1:2), информирует 24 канал.

Таким образом, "Лидс" обеспечил себе повышение в классе.

THEY’RE BACK!



Leeds United players celebrate with fans outside Elland Road after reaching the Premier League for the first time in 16 years pic.twitter.com/1IuMs9UKaf — ESPN FC (@ESPNFC) July 17, 2020

На счету команды Славена Билича 82 очка за один тур до конца сезона. Это означает, что "Лидс", который лидирует в Чемпионшипе с 87 очками в 44 матчах, гарантировал себе место в первой двойке и, как следствие, прямой выход в АПЛ.

Возвращение "Лидса"

"Лидс" покинул АПЛ по итогам сезона-2003/04. Из-за финансовых проблем клуб вылетел в Лигу 1, где провел три года (с 2007 до 2010 года).

В прошлом сезоне "Лидс" лидировал большую часть сезона в Чемпионшипе, однако опустился в зону плей-офф, где уступил "Дерби Каунти".

Третий претендент на прямой выход в АПЛ – "Брентфорд". Он может опередить "Вест Бром" уже в этом туре.

"Лидс" – трехкратный чемпион Англии. Клуб играл в финале Кубка европейских чемпионов, Кубка обладателей кубков УЕФА и Кубка УЕФА. Команду возглавляет Марсело Бьелса.