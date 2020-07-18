"Лидс" официально вернулся в АПЛ
Один из самых легендарных клубов туманного Альбиона "Лидс Юнайтед" официально возвращается в английскую Премьер-лигу. "Лидс" в сезоне 2020/2021 сыграет в АПЛ впервые за 16 лет.
Как "Лидс" вышел в АПЛ
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17-го июля "Вест Бромвич" в рамках 45 тура Чемпионшипа не смог обыграть "Хаддерсфилд", который еще недавно выступал в АПЛ (1:2), информирует 24 канал.
Таким образом, "Лидс" обеспечил себе повышение в классе.
На счету команды Славена Билича 82 очка за один тур до конца сезона. Это означает, что "Лидс", который лидирует в Чемпионшипе с 87 очками в 44 матчах, гарантировал себе место в первой двойке и, как следствие, прямой выход в АПЛ.
Возвращение "Лидса"
"Лидс" покинул АПЛ по итогам сезона-2003/04. Из-за финансовых проблем клуб вылетел в Лигу 1, где провел три года (с 2007 до 2010 года).
В прошлом сезоне "Лидс" лидировал большую часть сезона в Чемпионшипе, однако опустился в зону плей-офф, где уступил "Дерби Каунти".
Третий претендент на прямой выход в АПЛ – "Брентфорд". Он может опередить "Вест Бром" уже в этом туре.