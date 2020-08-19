"Манчестер Сити", где сейчас выступает украинец Александр Зинченко, близок к подписанию контракта с защитником "Наполи" Калиду Кулибали. Итальянцы требуют большую сумму, чем предложил английский клуб.

О возможном трансфере футболиста сообщил журналист Николо Кожа в своем Twitter.

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Потенциальный конкурент Зинченко

Английский клуб предложил за игрока 70 миллионов евро и включил в предложение бонусные выплаты. 29-летний футболист из Сенегала согласовал контракт на 5 лет и будет получать 10 миллионов евро в год.

"Наполи" настроено выручить за игрока на 10 миллионов больше, чем предлагает "МанСити". Они согласны продать защитника за 80 миллионов евро, поэтому переговоры продолжаются.

Kalidou #Koulibaly is getting closer to #ManCity, which have offered €70M + add-ons to #Napoli (ask €80M to sell him). Talks ongoing to finalize the deal. KK has agreed personal terms for a contract until 2025 (€10M/year). #transfers #MCFC https://t.co/rLXNZo2WaL — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 18, 2020

Правда, известный портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста значительно меньше, его цена около 56 миллионов евро. В минувшем сезоне Кулибали сыграл 34 поединка, но результативными действиями не отметился. В его активе только 9 желтых карточек и одно изъятие. Кулибали выступает за "Наполи" еще с 2014 года. Сразу же получил постоянное место в защите неаполитанской команды.