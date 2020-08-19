"МанСити" близок к подписанию защитника "Наполи", играющего на позиции Зинченко
"Манчестер Сити", где сейчас выступает украинец Александр Зинченко, близок к подписанию контракта с защитником "Наполи" Калиду Кулибали. Итальянцы требуют большую сумму, чем предложил английский клуб.
О возможном трансфере футболиста сообщил журналист Николо Кожа в своем Twitter.
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Потенциальный конкурент Зинченко
Английский клуб предложил за игрока 70 миллионов евро и включил в предложение бонусные выплаты. 29-летний футболист из Сенегала согласовал контракт на 5 лет и будет получать 10 миллионов евро в год.
"Наполи" настроено выручить за игрока на 10 миллионов больше, чем предлагает "МанСити". Они согласны продать защитника за 80 миллионов евро, поэтому переговоры продолжаются.
Правда, известный портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста значительно меньше, его цена около 56 миллионов евро. В минувшем сезоне Кулибали сыграл 34 поединка, но результативными действиями не отметился. В его активе только 9 желтых карточек и одно изъятие. Кулибали выступает за "Наполи" еще с 2014 года. Сразу же получил постоянное место в защите неаполитанской команды.