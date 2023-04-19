Наполи – Милан 1:1

Гол: Жиру, 43 – Осимхен, 90+3

После первого матча Милан имел минимальное преимущество (1:0) над соперником. В домашнем поединке команда Лучано Спаллетти надеялась наверстать упущенное.

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Жиру реабилитировался за промах с пенальти

Со стартовых минут матча игроки Наполи зажали Милан в штрафной. Вингер "партенопийцев" Хвича Кварацхелия упустил несколько реальных поводов открыть счет во встрече.

Соперник ответил в середине первого тайма. Милан заработал право на одиннадцатиметровый, взявшийся исполнять Оливье Жиру. Однако вратарь Наполи Алекс Мерет угадал направление полета мяча и отразил удар форварда. Через несколько минут француз снова получил отличную возможность открыть счет, но голкипер справился со второй попыткой 36-летнего нападающего.

И все же на 43-й минуте матча мяч побывал в сетке ворот Наполи. Рафаэль Леау выполнил выверенную передачу на Жиру, которому оставалось только подставить ногу. Гол в раздевалку придал уверенность команде Пиоли.

Во втором тайме Милан отошел к своим воротам, пытаясь сохранить победный счет. Лучано Спалетти пытался заменить оживить игру в атаке своей команды. Однако все попытки форвардов Наполи перечеркивали уверенные действия защитников Милана.

Валидальное завершение битвы

За 10 минут до завершения встречи защитник Милану Фикайо Томори сыграл рукой в своей штрафной. К отметке подошел лидер Наполи Хвича Кварацхелия. Голкипер "россонери" Майк Меньян безупречно прочитал замысел грузинского вингера и, в прыжке, остановил удар.

Наполи все же добился своего на 3-й дополнительной минуте. Мяч на свой счет записал Осимхен. Однако этого оказалось недостаточно для общего успеха.

Лидер Серии А по итогам двух четвертьфинальных матчей ЛЧ уступил четвертой команде чемпионата Италии. В полуфинале команда Пиоли встретится с победителем поединка Интер – Бенфика. Так что вполне вероятно, что нас ждет очередное итальянское противостояние.

Видеообзор матча Наполи – Милан