Наполі – Мілан 1:1

Гол: Жіру, 43 – Осімхен, 90+5

Після першого матчу Мілан мав мінімальну перевагу (1:0) над суперником. У домашньому поєдинку команда Лучано Спаллетті сподівалася надолужити згаяне.

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Жіру реабілітувався за промах з пенальті

Зі стартових хвилин матчу гравці Наполі затисли Мілан у штрафному майданчику. Вінгер "партенопійців" Хвіча Кварацхелія змарнував кілька реальних нагод відкрити рахунок у зустрічі.

Суперник відповів у середині першого тайму. Мілан заробив право на одинадцятиметровий, який взявся виконувати Олів'є Жіру. Проте воротар Наполі Алекс Мерет вгадав напрямок польоту м'яча та відбив удар форварда. Через кілька хвилин француз знов отримав чудову нагоду відкрити рахунок, але голкіпер впорався з другою спробою 36-річного нападника.

Та все ж на 43-й хвилині матчу м'яч побував у сітці воріт Наполі. Рафаель Леау виконав вивірену передачу на Жіру, якому залишалося лише підставити ногу. Гол у роздягальню надав впевненості команді Піолі.

У другому таймі Мілан відійшов до власних воріт, намагаючись зберегти переможний рахунок. Лучано Спалетті намагався замінами оживити гру в атаці своєї команди. Проте всі намагання форвардів Наполі перекреслювали впевнені дії захисників Мілану.

Валідольне завершення битви

За 10 хвилин до завершення зустрічі захисник Мілану Фікайо Томорі зіграв рукою у власному штрафному майданчику. До позначки підійшов лідер Наполі Хвіча Кварацхелія. Голкіпер "россонері" Майк Меньян бездоганно прочитав задум грузинського вінгера і, в стрибку, зупинив удар.

Наполі все ж досяг свого на 3-й додатковій хвилини. М'яч на свій рахунок записав Осімхен. Проте цього виявилося недостатньо для загального успіху.

Лідер Серії А за підсумком двох чвертьфінальних матчів ЛЧ поступився четвертій команді чемпіонату Італії. У півфіналі команда Піолі зустрінеться з переможцем двобою Інтер – Бенфіка. Тож цілком ймовірно, що нас чекає чергове італійське протистояння.

Відеоогляд матчу Наполі – Мілан