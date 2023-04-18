В первом матче на "Сан-Сиро" минимальную победу праздновал Милан. Поэтому в ответном матче Наполи надеялись получить реванш за досадное поражение и оставить соперника за бортом Лиги чемпионов.

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Жиру реабилитировался за промах с пенальти

Однако произошло не так, как предполагалось. Уже на 22-й минуте матча нападающий Милана Оливье Жиру получил возможность открыть счет с одиннадцатиметровой отметки. Однако голкипер Наполи Алекс Мерет угадал замысел француза и отразил его удар.

Неудача не огорчила опытного нападающего. В конце первого тайма Рафаэл Леау выполнил пас-конфету на Оливье Жиру, которому оставалось лишь попасть по мячу. Милан увеличил преимущество по итогам двух матчей до 2:0 и приблизился к полуфиналу ЛЧ.

Видео гола Жиру

Достойно внимания! Этот гол стал 5-м для 36-летнего нападающего Оливье Жиру в Лиге чемпионов. Однако предыдущие мячи француз забивал в стадии группового турнира.