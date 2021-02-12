Футбольный уикенд в Италии подарит ожесточенный матч между Наполи и Ювентусом. Гранды итальянского футбола сойдутся 13 февраля в рамках 22 тура Серии А.

Первый матч между Наполи и Ювентусом в сезоне-2020/2021 должен был состояться еще в октябре 2020 года на поле "Старой Синьоры". И игра не состоялась, ведь Наполи запретили покидать родной город из-за карантина.

Смотрите также Аталанта победила Наполи и вышла в финал Кубка Италии: видео

В итоге Наполи присудили техническое поражение. Ювентус решил не идти навстречу неаполитанцам и принял техническую победу. Но Наполи удалось в суде отстоять свою правоту и матч таки сыграют позже.

Наполи мог отомстить Ювентусу в Суперкубке Италии. Однако в матче, который состоялся в январе 2021 года, сильнее уже на поле были именно игроки Ювентуса. Новую попытку осуществить вендетту подопечные Дженнаро Гаттузо получили в Серии А.

Наполи – Ювентус прогноз Favbet на матч Серии А

Несмотря на домашний статус матча для Наполи именно Ювентус является фаворитом игры. Туринцам следует побеждать в Неаполе, чтобы не выпасть из борьбы за чемпионство.

Победу команды Андреа Пирло оценивают коэффициентом 2,07. Касательно Наполи, то команда Гаттузо ведет борьбу за Лигу чемпионов. От топ-4 неаполитанцев отделяют 3 очка.

Победа в матче с Ювентусом позволит Наполи улучшить турнирное положение, если конкуренты потеряют очки. Победу Наполи в игре с Ювентусом оценивают коэффициентом 3,80.

В букмекерской компании Favbet можно сделать ставку, что поединок завершится ничьей. На такой итог игры коэффициент 3,50.

Поединки Наполи и Ювентуса отмечаются хорошей результативностью. Следовательно, можно сделать ставку на тотал больше 3. Коэффициент на такую ​​ставку – 2,54. Также хороший коэффициент на то, что обе команды забьют – 1,76.

Матч Наполи – Ювентус состоится 13 февраля. Начало в 19:00.