Вендетта Наполи: отомстит ли команда Гаттузо Ювентусу – прогноз на матч Серии А
Футбольный уикенд в Италии подарит ожесточенный матч между Наполи и Ювентусом. Гранды итальянского футбола сойдутся 13 февраля в рамках 22 тура Серии А.
Источник:24 канал
Первый матч между Наполи и Ювентусом в сезоне-2020/2021 должен был состояться еще в октябре 2020 года на поле "Старой Синьоры". И игра не состоялась, ведь Наполи запретили покидать родной город из-за карантина.
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В итоге Наполи присудили техническое поражение. Ювентус решил не идти навстречу неаполитанцам и принял техническую победу. Но Наполи удалось в суде отстоять свою правоту и матч таки сыграют позже.
Наполи мог отомстить Ювентусу в Суперкубке Италии. Однако в матче, который состоялся в январе 2021 года, сильнее уже на поле были именно игроки Ювентуса. Новую попытку осуществить вендетту подопечные Дженнаро Гаттузо получили в Серии А.
Наполи – Ювентус прогноз Favbet на матч Серии А
Несмотря на домашний статус матча для Наполи именно Ювентус является фаворитом игры. Туринцам следует побеждать в Неаполе, чтобы не выпасть из борьбы за чемпионство.
Победу команды Андреа Пирло оценивают коэффициентом 2,07. Касательно Наполи, то команда Гаттузо ведет борьбу за Лигу чемпионов. От топ-4 неаполитанцев отделяют 3 очка.
Победа в матче с Ювентусом позволит Наполи улучшить турнирное положение, если конкуренты потеряют очки. Победу Наполи в игре с Ювентусом оценивают коэффициентом 3,80.
В букмекерской компании Favbet можно сделать ставку, что поединок завершится ничьей. На такой итог игры коэффициент 3,50.
Поединки Наполи и Ювентуса отмечаются хорошей результативностью. Следовательно, можно сделать ставку на тотал больше 3. Коэффициент на такую ставку – 2,54. Также хороший коэффициент на то, что обе команды забьют – 1,76.
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