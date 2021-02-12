Футбольний вікенд в Італії подарує запеклий матч між Наполі та Ювентусом. Гранди італійського футболу зійдуться 13 лютого у рамках 22 туру Серії А.

Перший матч між Наполі та Ювентусом у сезоні-2020/2021 мав відбутися ще у жовтні 2020 року на полі "Старої Синьйори". Та гра не відбулася, адже Наполі заборонили покидати рідне місто через карантин.

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У підсумку Наполі присудили технічну поразку. Ювентус вирішив не йти назустріч неаполітанцям та прийняв технічну перемогу. Але Наполі вдалося в суді відстояти свою правоту й матч таки зіграють згодом.

Наполі міг помститися Ювентусу в Суперкубку Італії. Однак у матчі, що відбувся у січні 2021 року, сильнішими вже на полі були саме гравці Ювентуса. Нову спробу здійснити вендету підопічні Дженнаро Гаттузо отримали у Серії А.

Наполі – Ювентус: прогноз Favbet на матч Серії А

Попри домашній статус матчу для Наполі саме Ювентус є фаворитом гри. Туринцям слід перемагати в Неаполі, щоб не випасти з боротьби за чемпіонство.

Перемогу команди Андреа Пірло оцінюють коефіцієнтом 2,07. Щодо Наполі, то команда Гаттузо веде боротьбу за Лігу чемпіонів. Від топ-4 неаполітанців відділяють 3 очки.

Перемоги в матчі з Ювентусом дозволить Наполі покращити турнірне становище, якщо конкуренти втратять очки. Звитягу Наполі в грі з Ювентусом оцінюють коефіцієнтом 3,80.

У букмекерській компанії Favbet можна зробити ставку, що поєдинок завершиться нічиєю. На такий підсумок гри коефіцієнт 3,50.

Поєдинки Наполі та Ювентуса відзначаються хорошою результативністю. Відтак, можна зробити ставку на тотал більше 3. Коефіцієнт на таку ставку – 2,54. Також хороший коефіцієнт на те, що обидві команди заб'ють – 1,76.

Матч Наполі – Ювентус відбудеться 13 лютого. Початок о 19:00.