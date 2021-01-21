В среду, 20 января, Ювентус сыграл против Наполи в финале Суперкубка Италии. Туринцы без проблем обыграли соперника, получив очередной трофей в истории клуба.

Ювентус – Наполи 2:0

Голы: Роналду, 64, Мората, 90+5

Нереализованный пенальти: Инсинье, 80

Перед матчем сложно было определить фаворита этого противостояния. На поле встретились две равные команды, которые создавали опасность у ворот голкиперов уже с первых секунд встречи. Но нельзя сказать, что вратари спасали свои владения после убийственных моментов. Несколько хороших моментов упустили гости после угловых, а вот Ювентус поставил ставку на дальние удары, пишет 24 канал.

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Роналду тоже пробовал поразить ворота с дальнего расстояния. Но удар португальца из-за пределов штрафной полетел выше ворот. Ближе к окончанию первого тайма Щесны дважды спасал собственные ворота. Сперва вратарь классно парировал удар в упор, а уже впоследствии вытащил мяч с линии ворот после удара головой.

На перерыв команды ушли при "сухом" счете – 0:0. После отдыха игроки Ювентуса бросились в атаку, что и принесло желанный результат. На 64-й минуте после подачи с углового срикошетил прямо в место, где находился Роналду. Криштиану оказался вплотную к линии ворот голкипера и легко переиграл стража ворот. Этот гол открыл счет в финале Суперкубка – 1:0.

На 80-й минуте Наполи упустил прекрасную возможность забить. Маккенни неудачно сыграл в собственной штрафной, сфолив на Мертенсе. Арбитр после просмотра видеоповтора указал на 11-метровую отметку. Пробивать пенальти взялся Инсинье, но его удар разминулся с воротами Ювентуса.

Тут замечательно подействовало правило: "Не забиваешь ты – забивают тебе". Туринцы классно выбежали в стремительную контратаку. Куардадо протащил мяч в штрафную соперника, но не сыграл эгоистично. Эквадорец увидел забегание Мораты и отдал голевую передачу на испанского нападающего, который отправил мяч в ворота – 2:0. Этот гол стал последним во встрече. Ювентус – обладатель Суперкубка Италии.

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