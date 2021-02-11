Уже на 10-й минуте футболисты Аталанты открыли счет. Сапата решил проверить фортуну и не прогадал. Нападающий пушечным выстрелом с дальней дистанции прошил сетку Наполи – 1:0.

Уже через шесть минут Сапата ассистировал одноклубнику. Форвард отдал передачу в одно касание на Пессина, который не упустил убийственную позицию, пробив в угол ворот – голкипер не смог стать спасителем для Наполи, 2:0.

Муриель потерял прекрасную возможность, направив мяч, который отскочил за пределы штрафной, в сторону от стойки.

Как ни старались игроки, но в первом тайме цифры на табло они уже не изменили. По комфортного счета футболисты Аталанты пошли отдыхать. Первая 45-минутка запомнилась большим количеством борьбы.