Аталанта – Наполи 3:1 Голы: Сапата, 10 Пессина, 16, 78 – Лосано, 53 К теме: "Сухая" ничья с Интером вывела Ювентус в финал Кубка Италии: видео Первая встреча между этими клубами завершилась "сухой" ничьей 0: 0. Украинские футболисты Аталанты Руслан Малиновский и Виктор Коваленко начали ответный матч на скамейке запасных. Первый опасный момент во встрече создали гости. Инсинье мастерски обработал мяч и вторым касанием мощно пробил в угол ворот - мяч пролетел мимо владения. Уже на 10-й минуте футболисты Аталанты открыли счет. Сапата решил проверить фортуну и не прогадал. Нападающий пушечным выстрелом с дальней дистанции прошил сетку Наполи – 1:0. Уже через шесть минут Сапата ассистировал одноклубнику. Форвард отдал передачу в одно касание на Пессина, который не упустил убийственную позицию, пробив в угол ворот – голкипер не смог стать спасителем для Наполи, 2:0. Муриель потерял прекрасную возможность, направив мяч, который отскочил за пределы штрафной, в сторону от стойки. Как ни старались игроки, но в первом тайме цифры на табло они уже не изменили. По комфортного счета футболисты Аталанты пошли отдыхать. Первая 45-минутка запомнилась большим количеством борьбы. В начале второго тайма Лосано в стиле каратиста вплотную проверил голкипера Голлини – вратарь на месте. Но на добивании снова был Лосано, который со второго раза таки смог поразить ворота - 2:1. 100% момент упустил Госенс. Игрок Аталанты проверил бдительность вратаря – голкипер в эффектном прыжке парировал выстрел. Хозяева значительно активнее действовали в атаке. Автор первого гола Сапата головой отправил мяч выше владений Наполи. Иличич откликнулся на точную передачу, которая разрезала защиту и с перспективной расстоянии эффектно пробил под перекладину. Но Оспина помешал гола. Одиночную опасность создали гости. Осимхен был очень близок к тому, чтобы забить. Он получил передачу в штрафной, но мяч после его удара полетел прямо в туда, где стоял Голлини. На 78-й минуте подопечные Джана Пьера Гасперини увеличили свое преимущество. Активный Сапата сумел пробросить мяч партнеру по команде. Пессина обработал передачу и вторым касанием отправил мяч мимо голкипера, который уже вышел из ворот – 3:1. Последнюю остроту во встрече создали гости. Руй откликнулся на разрезную передачу и эффектно пробил в девятку. Голлини уверенно сыграл на линии ворот. В итоге – 3:1 убедительная победа Аталанты. Малиновский и Коваленко так и не появились на поле. Теперь украинцы смогут получить шанс в финале Кубка Италии, где их уже ждет туринский Ювентус. Интересно, смогут ли украинские фанаты снова увидеть противостояние Малиновского и Роналду. This is what the faces of players in the final look like! GRAZIE! pic.twitter.com/T0NC65Ra4B — Marten de Roon (@Dirono) February 10, 2021 Аталанта – Наполи видеообзор