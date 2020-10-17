В матче между "Наполи" и "Аталантой" в субботу, 17 октября, был зафиксирован разгром. В ворота гостей еще в первом тайме влетело четыре гола.

Наполи – Аталанта 4:1

Голы: Лозано, 23, 27, Политано, 30 Осимхен, 43 - Ламмерс, 69

К этому матчу "Аталанта" подошла в роли лидера чемпионата Италии – три победы, 14 забитых голов. "Наполи" тоже стартовал с двух побед. Третий матч не сыграл. Это скандальная игра против "Ювентуса", которая так и не состоялась из-за заражения коронавирусом игроков неапольского клуба. За неявку на матч "Наполи" засчитали техническое поражение. И лишили еще одного очка в чемпионате.

Примечательно: "Шахтер" разгромил "Львов", забив четыре гола за 14 минут: видео

Разгром "Аталанты" состоялся за семь минут, когда команда пропустила трижды. Дубль оформил Лозано. Первый раз он отличился, когда мяч просто отлетел к нему после прострела с фланга и неудачных действий вратаря. Второй же гол – удар в угол ворот из-под соперника.

Политано, который забил третий гол в этом матче, тоже сумел пробить, так и не почувствовав никакого сопротивления от защитников "Аталанты".

Автором четвертого гола стал летний новичок "Наполи" Осимхен. Форвард перешел за 70 миллионов евро. А результативный пас на него отдал голкипер Оспина, который выбил мяч из собственной половины поля.

К теме: Кавани в МЮ, Коста – в "Баварии": главные трансферы лето – осень 2020

Столь неудачная игра в первой половине встречи заставила главного тренера "Аталанты" Гасперини прибегнуть к заменам после перерыва. Украинец Малиновский вышел на поле на 63-й минуте, а на 69-й минуте "Аталанта" отквитала один гол. Отличился Ламмерс.

Сам Малиновский тоже имел возможность забить. Но мяч после его удара пролетел мимо рамки ворот.

Матч так и закончился разгромной победой "Наполи".

Видеообзор матча Наполи – Аталанта

Впереди "Аталанту" ожидает матч Лиги чемпионов – в среду, 21 октября, против датского "Мидтьюлланн" на выезде.