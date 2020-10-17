Донецкий "Шахтер" без особых проблем разгромил "Львов" в матче шестого тура УПЛ. Уже к 18-й минуте в ворота гостей влетело четыре гола. А финальный свисток зафиксировал на табло разгром 5:1.

Шахтер – Львов 5:1

Голы: Коваленко, 4, 18, Маркос Антонио, 9, Дентиньо, 16, Соломон, 50 - Шина, 25

"Шахтер" вышел вперед уже на 4-й минуте. Тете в штрафной вдоль линии прострелил на Денитньо. Но бразилец не сумел пробить как следует. И вторым темпом в штрафную вбежал Коваленко. И в касание отправил мяч в ворота Костика. Он забил в третьем матче подряд за "Шахтер".

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На 9-й минуте счет уже был 2:0. "Горнякам" удалась быстрая атака, Додо на правом фланге получил мяч. Перед ним никого не было, поэтому он быстро дошел до штрафной площадки, и сделал навес во вратарскую площадку. А уж там не слишком высокий Маркос Антонио в прыжке отправил мяч головой в ворота "Львова",

Третий гол в ворота "Львова" на 16-й минуте показал преимущество класса "Шахтера" над соперником. Снова Тете прошел по флангу. На этот раз он отдал пас в штрафную. Там Коваленко пяткой сбросил на Маркоса Антонио. А уже тот сбросил под удар Дентиньо. У бразильца было настолько много времени и пространства, что он успел принять мяч, и лишь вторым ударом отправить его в ворота.

Через две минуты счет уже был 4:0. "Шахтер" быстро разыграл штрафную в центре поля - Хочолава отдал на Коваленко, который сделал забег в штрафную площадь, и там в одно касание пробросил мяч мимо Костика. В этом моменте Коваленко получил повреждение. Его через несколько минут заменил Соломон.

После этого игра несколько успокоилась. "Шахтер" и дальше контролировал ход событий на поле, но уже без особого давления на ворота соперника. И "Львов" даже некоторое время владел мячом. Гости даже смогли нанести несколько ударов по воротам Трубина. Один из них стал голевым.

После подачи с углового Трубин сыграл на выходе, кулаками выбив мяч. Мяч полетел в сторону Шины. Нападающий едва дотянулся до мяча. Но после его удара в касание мяч по высокой дуге перелетел всех игроков и влетел под перекладину ворот "Шахтера".

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В конце первого тайма в ворота "Львова" можно было назначить пенальти. Корниенко вышел по флангу на ворота. Костик справился с его первым ударом. Но после добивания мяч катился в ворота. Спасти команду пытался Кравчук. Он в падении хотел достать мяч, чтобы остановить его. Но сделал это рукой. Уже после этого он сыграл головой. Арбитр не заметил этот момент, и фол не зафиксировал.

Видеообзор первого тайма матча Шахтер - Львов

Избиение "Львова" продолжилось во втором тайме. Маркос Антонио с мячом дошел почти до штрафной площадки соперников. А уже там отдал пас на Соломона. Вингеру удалось избежать офсайда, и отправить мяч в дальний угол ворот.

После этого игра максимально успокоилась. Хотя игроки "Львова" пытались сократить отставание. До конца матча они даже перевесили "Шахтер" по количеству ударов по воротам - 13 против 12. Но опасным можно было бы назвать лишь попытку Кошмана.

Так что "Шахтер" довольно легко побеждает. И теперь будет готовиться к матчу против "Реала" в Лиге чемпионов. Игра в Мадриде запланирована на среду, 21 октября.

"Львов" же и в дальнейшем остается на последнем месте в турнирной таблице. Команда за шесть туров смогла заработать лишь одно очко, пропустив 17 голов.