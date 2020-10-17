У матчі між "Наполі" та "Аталантою" в суботу, 17 жовтня, був зафіксований розгром. У ворота гостей ще у першому таймі влетіло чотири голи.

Наполі – Аталанта 4:1

Голи: Лозано, 23, 27, Політано, 30, Осімхен, 43 – Ламмерс, 69

До цього матчу "Аталанта" підійшла у ролі лідера чемпіонату Італії – три перемоги, 14 забитих голів. "Наполі" теж стартував з двох перемог. А третій матч не зіграв. Це скандальна гра проти "Ювентуса", яка так і не відбулася через зараження коронавірусом у гравців неапольського клубу. За неявку на матч "Наполі" зарахували технічну поразку. І позбавили ще одного очка в чемпіонаті.

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Розгром "Аталанти" відбувся за сім хвилин, коли команда пропустила тричі. Дубль оформив Лозано. Перший раз він відзначився, коли м'яч просто відлетів до нього після прострілу з флангу та невдалих дій воротаря. Другий же гол – удар у кут воріт з під суперника.

Політано, який забив третій гол в цьому матчі, теж зумів пробити, так і не відчувши жодного спротиву від захисників "Аталанти".

Автором четвертого голу став літній новачок "Наполі" Осімхен. Форвард перейшов за 70 мільйонів євро. А результативний пас на нього віддав голкіпер Оспіна, який вибив м'яч з власної половини поля.

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Настільки невдала гра у першій половині зустрічі заставила головного тренера "Аталанти" Гасперіні вдатися до замін по перерві. Українець Маліновський вийшов на поле на 63-й хвилині, а на 69-й хвилині "Аталанта" відквитала один гол. Відзначився Ламмерс.

Сам Маліновський теж мав можливість забити. Але м'яч після його удару пролетів повз рамку воріт.

Матч так і закінчився розгромною перемогою "Наполі".

Відеоогляд матчу Наполі – Аталанта

Попереду на "Аталанту" очікує матч Ліги чемпіонів – в середу, 21 жовтня, проти данського "Мідтьюлланна" на виїзді.