"Наполи" получил техническое поражение за неявку на матч с "Ювентусом"
Футбольному клубу "Наполи" официально присудили техническое поражение со счетом 0:3 за неявку на матч 3-го тура Серии А с "Ювентусом". Команда не смогла прибыть на игру в Турин из-за коронавируса.
Дисциплинарная комиссия постановила, что у "Наполи" не было достаточных оснований для пропуска запланированного матча. Об этом сообщает сайт Серии А.
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Кроме того, неаполитанцы наказаны снятием одного очка.
"Наполи" не прибыл на игру с " Ювентусом"
После матча против "Дженоа" в "Наполи" выявили два случая заражения коронавирусом – у Петра Зелински и Элифа Элмаза.
Несмотря на это "Наполи" пытался отправиться в Турин на матч, который был запланирован на вечер воскресенья, 4 октября. Однако местные власти не позволили команде покинуть пределы города.
В то же время руководство Серии А заявило, что причин для переноса матча нет. "Ювентус" прибыл на стадион как и бригада арбитров.
В "Наполи" заявляют, что у них не было возможности приехать на матч.
В Серии А заявляли, что "Наполи" не может доказать невозможность сыграть встречу с "Ювентусом". Ввиду этого она не была отменена.