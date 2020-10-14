Футбольному клубу "Наполи" официально присудили техническое поражение со счетом 0:3 за неявку на матч 3-го тура Серии А с "Ювентусом". Команда не смогла прибыть на игру в Турин из-за коронавируса.

Дисциплинарная комиссия постановила, что у "Наполи" не было достаточных оснований для пропуска запланированного матча. Об этом сообщает сайт Серии А.

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Кроме того, неаполитанцы наказаны снятием одного очка.

"Наполи" не прибыл на игру с " Ювентусом"

После матча против "Дженоа" в "Наполи" выявили два случая заражения коронавирусом – у Петра Зелински и Элифа Элмаза.

Несмотря на это "Наполи" пытался отправиться в Турин на матч, который был запланирован на вечер воскресенья, 4 октября. Однако местные власти не позволили команде покинуть пределы города.

В то же время руководство Серии А заявило, что причин для переноса матча нет. "Ювентус" прибыл на стадион как и бригада арбитров.

В "Наполи" заявляют, что у них не было возможности приехать на матч.

В Серии А заявляли, что "Наполи" не может доказать невозможность сыграть встречу с "Ювентусом". Ввиду этого она не была отменена.

Благодаря техническому поражению "Наполи" туринская команда набрала 7 очков в трех матчах и поднялась на пятое место в таблице Серии А. "Наполи" опустился на восьмое место и имеет 5 очков.