Кавани в МЮ, Коста – в "Баварии": главные трансферы лето – осень 2020
В Европе закрылось трансферное окно, а это значит, что настало время подводить итоги. Где продолжат сезон 2020/2021 звездные футболисты – читайте в материале Спорт24.
Самым дорогим футболистом трансферного окна стал Кай Хаверц. Немецкий футболист перешел из "Байера" в "Челси" за 80 миллионов евро. Об этом сообщает 24 канал.
Читайте также: "Динамо" арендовало футболиста "Брайтона" Белуце
Топ-10 самых дорогих трансферов
- Кай Хаверц из "Байера" в "Челси" (80 миллионов евро)
- Артур из "Барселоны" в "Ювентус" (72 миллиона евро)
- Виктор Осимхен из "Лилля" в "Наполи" (70 миллионов евро)
- Рубен Диаш из "Бенфики" в "Манчестер Сити" (68 миллионов евро)
- Миралем Пьянич из "Ювентуса" в "Барселону" (60 миллионов евро)
- Тимо Вернер из "Лейпцига" в "Челси" (53 миллиона евро)
- Мауро Икарди из "Интера" в ПСЖ (50 миллионов евро)
- Бен Чилвелл из "Лестера" в "Челси" за (50 миллионов евро)
- Томас из "Атлетико" в " Арсенал "(50 миллионов евро)
- Натан Аке из "Борнмута" в "Манчестер Сити" (45,30 миллиона евро)
В рамках трансферно окна состоялись и несколько звездных аренд.
Главные аренды трансферно окна
- Гарент Бейл из "Реала" в "Тоттенхэм" (аренда)
- Джастин Клюйверт из "Ромы" в "Лейпциг" (аренда)
- Дуглас Коста из "Ювентуса" в "Баварию" (аренда)
- Жерар Делофеу из Уотфорда" в "Удинезе" (аренда)
- Альваро Мората из "Атлетико" в "Ювентус" (аренда)
- Маттео Гендузі из "Арсенала" в "Герту" (аренда)
- Тео Волкот из" Эвертона "в" Саутгемптон "(аренда)
- Лукас Торрейра из "Арсенала" в "Атлетико" (аренда)
Еще целый ряд звездных футболистов нашли себе клубы как свободные агенты. Хотя от некоторых футболистов клубы настолько хотели избавиться, что отпускали бесплатно.
Самые звездные переходы свободных агентов
- Хамес Родригес из "Реала" в "Эвертон" (свободный агент)
- Луис Суарес из "Барселоны" в "Атлетико" (свободный агент)
- Данные Парехо из "Валенсии" в "Вильярреал" (свободный агент)
- Эдинсон Кавани из ПСЖ в "Манчестер Юнайтед" (свободный агент)
- Гонсало Игуаин из "Ювентуса" в "Интер Майами" (свободный агент)
- Давид Сильва из "Манчестер Сити" в "Реал Сосьедад" (свободный агент)
- Блез Матюиди из "Ювентуса" в "Интер Майами" (свободный агент)
- Педро из "Челси" в " Рому (свободный агент)
- Вилльян из "Челси" в "Арсенал" (свободный агент)
- Марио Гетце из "Боруссии" Дортмунд в ПСВ (свободный агент)
- Тьяго Силва из ПСЖ в "Челси" (свободный агент)
- Артуро Видаль из "Барселоны" в "Интер" (свободный агент)
Другие топ-трансферы
- Лерой Сане из "Манчестер Сити" в " Баварию "(45 миллионов евро)
- Диого Жота из "Вулверхэмптона" в "Ливерпуль" (44,7 миллиона евро)
- Ашраф Хакими из "Реала" в " Интер "(40 миллионов евро)
- Хаким Зиеш из "Аякса" в "Челси" (40 миллионов евро)
- Донни ван де Беек из "Аякса" в "Манчестер Юнайтед" (39 миллионов евро)
- Серхио Релігон из "Реала" в "Тоттенхэм" (30 миллионов евро)
- Нельсон Семедо из "Барселоны" в " Вулверхэпмтон "(30 миллионов евро)
- Родриго из "Валенсии" в "Лидс" (30 миллионов евро)
- Ферран Торре из "Валенсии" в "Манчестекр Сити" (23 миллиона евро)
- Тьяго из "Баварии" в "Ливерпуль" (22 миллиона евро)
- Сержиньо Дест из "Аякса" в "Барселону" (21 миллион евро)
- Алекс Теллес из "Порту" в "Манчестер Юнайтед" (15 миллионов евро)
- Крис Смоллинг из "Манчестер Юнайтед" в "Рому (15 миллионов евро)
- Деян Ловрен из "Ливерпуля" в "Зенит" (12 миллионов евро)
- Марк Рока из "Эспаньола" в "Баварию" (9 миллионов евро)
- Федерико Кьеза из "Фиорентины" в "Ювентус" (аренда с правом викупа)
- Иван Ракитич из "Барселоны" в "Севилью" (1,5 миллиона евро)