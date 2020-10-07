В Европе закрылось трансферное окно, а это значит, что настало время подводить итоги. Где продолжат сезон 2020/2021 звездные футболисты – читайте в материале Спорт24.

Самым дорогим футболистом трансферного окна стал Кай Хаверц. Немецкий футболист перешел из "Байера" в "Челси" за 80 миллионов евро. Об этом сообщает 24 канал.

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Топ-10 самых дорогих трансферов

Кай Хаверц из "Байера" в "Челси" (80 миллионов евро) Артур из "Барселоны" в "Ювентус" (72 миллиона евро) Виктор Осимхен из "Лилля" в "Наполи" (70 миллионов евро) Рубен Диаш из "Бенфики" в "Манчестер Сити" (68 миллионов евро) Миралем Пьянич из "Ювентуса" в "Барселону" (60 миллионов евро) Тимо Вернер из "Лейпцига" в "Челси" (53 миллиона евро) Мауро Икарди из "Интера" в ПСЖ (50 миллионов евро) Бен Чилвелл из "Лестера" в "Челси" за (50 миллионов евро) Томас из "Атлетико" в " Арсенал "(50 миллионов евро) Натан Аке из "Борнмута" в "Манчестер Сити" (45,30 миллиона евро)

В рамках трансферно окна состоялись и несколько звездных аренд.

Главные аренды трансферно окна

Гарент Бейл из "Реала" в "Тоттенхэм" (аренда)

Джастин Клюйверт из "Ромы" в "Лейпциг" (аренда)

Дуглас Коста из "Ювентуса" в "Баварию" (аренда)

Жерар Делофеу из Уотфорда" в "Удинезе" (аренда)

Альваро Мората из "Атлетико" в "Ювентус" (аренда)

Маттео Гендузі из "Арсенала" в "Герту" (аренда)

Тео Волкот из" Эвертона "в" Саутгемптон "(аренда)

Лукас Торрейра из "Арсенала" в "Атлетико" (аренда)

Еще целый ряд звездных футболистов нашли себе клубы как свободные агенты. Хотя от некоторых футболистов клубы настолько хотели избавиться, что отпускали бесплатно.

Самые звездные переходы свободных агентов

Хамес Родригес из "Реала" в "Эвертон" (свободный агент)

Луис Суарес из "Барселоны" в "Атлетико" (свободный агент)

Данные Парехо из "Валенсии" в "Вильярреал" (свободный агент)

Эдинсон Кавани из ПСЖ в "Манчестер Юнайтед" (свободный агент)

Гонсало Игуаин из "Ювентуса" в "Интер Майами" (свободный агент)

Давид Сильва из "Манчестер Сити" в "Реал Сосьедад" (свободный агент)

Блез Матюиди из "Ювентуса" в "Интер Майами" (свободный агент)

Педро из "Челси" в " Рому (свободный агент)

Вилльян из "Челси" в "Арсенал" (свободный агент)

Марио Гетце из "Боруссии" Дортмунд в ПСВ (свободный агент)

Тьяго Силва из ПСЖ в "Челси" (свободный агент)

Артуро Видаль из "Барселоны" в "Интер" (свободный агент)

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