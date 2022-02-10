Украинец в общей группе

Украинский футболист может сыграть за Бенфику в следующем туре против Санта-Клары (12 февраля). Роман Яремчук получил травму еще накануне игры против Жил Висенте, которая состоялась 2 февраля.

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Нападающий полностью восстановился от травмы и вернулся в общую группу "орлов".

В сезоне-2021/2022 Яремчук отыграл в футболке Бенфики 29 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 5 ассистов.

Как Яремчук получил травму