Украинец в общей группе
Украинский футболист может сыграть за Бенфику в следующем туре против Санта-Клары (12 февраля). Роман Яремчук получил травму еще накануне игры против Жил Висенте, которая состоялась 2 февраля.
Стоит увидеть 19-летний игрок Динамо забил сумасшедший гол в Юношеской лиге УЕФА: видео шедевра
Нападающий полностью восстановился от травмы и вернулся в общую группу "орлов".
В сезоне-2021/2022 Яремчук отыграл в футболке Бенфики 29 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 5 ассистов.
Как Яремчук получил травму
- Сначала была опубликована заявка на матч, где не нашлось места украинскому форварду. Но причина отсутствия футболиста не сообщалось.
- Впоследствии стало известно, что повреждение Роман получил на тренировке. Во время рабочего процесса у украинца порвалась фитнес резинка и попала в лицо. После чего у форварда диагностировали травму правого глазного яблока.