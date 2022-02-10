Українець у загальній групі
Український футболіст може зіграти за Бенфіку у наступному турі проти Санта-Клари (12 лютого). Роман Яремчук отримав травму ще напередодні гри проти Жил Вісенте, яка відбулась 2 лютого.
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Нападник повністю відновився від травми та повернувся у загальну групу "орлів".
У сезоні-2021/2022 Яремчук відіграв у футболці Бенфіки 29 матчів, у яких забив 7 голів та зробив 5 асистів.
Як Яремчук отримав травму
- Спершу була опублікована заявка на матч, де не знайшлось місця українському форварду. Але причина відсутності футболіста не повідомлялась.
- Згодом стало відомо, що пошкодження Роман отримав на тренуванні. Під час робочого процесу в українця порвалась фітнес гумка та влучила в обличчя. Після чого у форварда діагностували травму правого очного яблука.