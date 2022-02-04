Украинцу травмировали глаз эластичным бинтом. Ранее была официальная информация, что у нападающего сборной Украины повреждение правого глазного яблока.

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Это произошло, когда футболист выполнял упражнения с резинкой для фитнеса. Она вдруг порвалась и ударила Яремчука в лицо.

Следующий матч Бенфика проведет против Тонделы на выезде. Будет ли готов в этом матче сыграть Яремчук – пока неизвестно.

Карьера Яремчука в Португалии