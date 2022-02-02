Бенфика в среду, 2 февраля, сыграет матч чемпионата Португалии против Жил Висенте. Перед матчем в клубе опубликовали список игроков, которые пропустят этот матч из-за травм. Среди них и Яремчук.

У украинского футболиста травма правого глазного яблока. При каких именно условиях Яремчук получил это повреждение – не сообщается. Также неизвестно, сколько пропустит нападающий из-за этого повреждения.

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Следующий матч Бенфика проведет против Тонделы на выезде. Будет ли готов в этом матче сыграть Яремчук – пока неизвестно.

Стоит добавить, еще в предыдущем матче против Спортинга в финале Кубка Лиги Яремчук вышел в стартовом составе. И был заменен на 61-й минуте при счете 1:1. В итоге Бенфика проиграла этот матч.