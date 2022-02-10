Роскошный гол динамовца

Игорь Костюк столкнулся с большими кадровыми проблемами перед матчем плей-офф. Сразу несколько лидеров команды не могли помочь "бело-синим" из-за положительных тестов на коронавирус. В такой ситуации лидерские качества проявил капитан Динамо Александр Яцик, пишет 24 канал.

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19-летний хавбек помог киевлянам избежать поражения от Депортиво в основное время и перевел игру в серию послематчевых пенальти. "Бело-синие" дважды отыгрывались в счете, второй гол в составе киевлян забил Яцик.

Александр взял на себя инициативу и с угла штрафной положил мяч прямо в дальнюю верхнюю девятку ворот испанского клуба. Своим взятием ворот футболист сравнял счет в поединке 2:2.

В сезоне-2021/2022 Яцик сыграл в бело-синей футболке 7 матчей, в которых отметился 2 голами и 4 ассистами. Все результативные действия футболиста были как раз в Юношеской лиге УЕФА.

Контракт талантливого полузащитника с Динамо рассчитан до 30 июля 2024 года.

Все решалось в серии пенальти, где героем эпизодов стал голкипер Динамо Денис Игнатенко, который дважды отразил 11-метровые удары соперников.

Видео гола Яцика в ворота Депортиво