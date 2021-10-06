Наказания Динамо после матча с Шахтером, состояние Лучано Луче: новости спорта 5 октября

Во вторник, 5 октября, состоялось немало событий в мире спорта. О самых важных из них читайте в дайджесте от Спорт24.

Динамо нарушило регламент и кодекс этики во время матча с Шахтером

Украинская Премьер-лига изучает факты нарушения Динамо регламента и кодекса этики во время матча с Шахтером, который состоялся 3 октября и завершился безголевой ничьей.

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Андрей Плахотнюк, режиссер и ведущий домашних матчей Динамо, 4 раза использовал аудио систему стадиона для публичного призыва "Всех болельщиков поддержать Динамо, чтобы киевский клуб мог добиться победы над Шахтером".

Интересно, что в 21 статье регламента УПЛ указано, что клуб несет ответственность за поведение официальных представителей в привязке к "Кодексу этики и честной игры УАФ" и что официальными представителями считается персона, выполняющая определенную миссию от имени клуба.

Также есть мнение, что публичное эмоциональное давление ведущего матча может нарушать пункт 1.8 "Кодекса этики и честной игры УАФ", где указано, что клубы и участники футбольного процесса должны "Беспрекословно соблюдать принципы честной игры и не использовать в своей деятельности методов и способов, которые противоречат духу честного соперничества".

СМИ раскрыли детали состояния Лучану Луче после жуткого ДТП

Глава комитета УАФ Лучано Лучи уже почти восстановился после аварии. Лучи выполняет свои обязанности в удаленном режиме, находясь в Италии.

Его приезд в Украину ожидается 19-20 октября. Все участники резонансного ДТП уже выписались из больницы.

Кроме Луче, вернулся к работе его помощник Роман Только, а вот водитель, который в результате аварии пережил инфаркт, сейчас проходит восстановление в одном из санаториев.

Авария с участием Лучано Лучи

23 августа на Бориспольской трассе в Киеве произошло ДТП. По информации СМИ, ее вызвал "слуга народа" Александр Трухин. В результате аварии пострадали по меньшей мере 6 человек, среди них – руководитель комитета арбитров УАФ Лучано Луче.

Полиция прокомментировала инцидент только через неделю – заявили, что передали материалы в ГБР, поскольку фигурантом дела является нардеп.

Высказываясь об аварии впервые, Трухин заявил, что он не планирует ничего скрывать. Впоследствии он добавил, что не был пьян и бояться ему ничего, ведь не считает себя виновным.

Михайлюк показал результативную игру в первом матче за Торонто

Украинский защитник Святослав Михайлюк провел свой дебютный поединок за Торонто. Баскетболист показал, что готов помочь команде выполнить задание на сезон.

24-летний баскетболист получил 13 очков в предсезонной игре против Филадельфии. Торонто переиграло соперника со счетом 123:107 (28:25, 39:29, 33:23, 23:30).

Новый клуб Святослава Михайлюка владел преимуществом на протяжении всего матча. Лишь последняя четверть завершилась победой соперника. Защитник не получил место в стартовой пятерке, но провел на площадке 23 минут. Отличился не только 13 пунктами, но и сделал 4 подбора и 5 передач.

В новой команде украинец выступает под 14-м номером. Свой следующий матч Торонто проведет против той же Филадельфии (8 октября). Перед стартом нового сезона НБА клуб Михайлюка проведет еще четыре спарринга.

Для украинского баскетболиста Торонто уже четвертая команда в карьере. Перед этим Святослав играл за Лейкерс, Детройт и Оклахому.

В сезоне-2020/2021 Михайлюк выступал в двух клубах – Детройте и Оклахоме. В составе последнего демонстрировал лучшую статистику в карьере (10.3 очка, 3.0 подбора, 1.8 передачи) за 23 минуты на паркете.

Сборная Финляндии понесла кадровые потери перед матчем с Украиной

Национальная команда Финляндии не сможет использовать весь свой кадровый потенциал в матче с Украиной в отборе к ЧМ-2022. Поединок состоится 9 октября.

По данным источника, полузащитник Суоми Каан Кайринен и нападающий Маркус Форсс не смогут сыграть против Украины и Казахстана.

Кайринен пропустил субботний матч Лиллестрема и на восстановление ему нужно несколько недель. А Форсс получил удар локтем в ухо в матче Брентфорда. Он может играть, но ему противопоказаны перелеты.

Первая встреча между Украиной и Финляндией завершилась мировым со счетом 1:1. Тот матч "сине-желтые" доигрывали в меньшинстве после удаления Виталия Миколенко. А единственный гол украинской команды забил Жуниор Мораес.