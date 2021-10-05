По данным источника, полузащитник Суоми Каан Кайринен и нападающий Маркус Форсс не смогут сыграть против Украины и Казахстана.

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Кайринен пропустил субботний матч Лиллестрема и на восстановление ему нужно несколько недель. А Форсс получил удар локтем в ухо в матче Брентфорда. Он может играть, но ему противопоказаны перелеты.

Финляндия – Украина: перед матчем